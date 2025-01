Ranieri, via libera per Pellegrini. Contro il Genoa chance per Pisilli

Domani sera all'Olimpico la Roma torna in campo contro il Genoa, dopo il pareggio sofferto di Bologna. [...] "Sicuramente, con un centrocampo a tre siamo più pragmatici", ha spiegato Claudio Ranieri alla vigilia, quasi anticipando un possibile cambio di formazione. Dentro Pisilli, fuori Pellegrini. Il capitano resta sul mercato. [...] "Non credo che se ne vada, ma è una mia considerazione - specifica Ranieri - Se dovesse arrivare un'offerta di una squadra e lui volesse andare allora faremo le nostre considerazioni". [...]

Il mercato della Roma continua a tenere banco, tra i possibili acquisti di Frattesi e Rensch e le uscite. Ma sull'argomento Ranieri è categorico: "Non parlo di mercato e tanto meno di giocatori che escono sui giornali. Cerco un giocatore da Roma". [...] Ranieri non manca di soffermarsi sulla questione mentale della squadra, evidenziando le difficoltà nelle fasi di ripiegamento: "Credo sia un problema di attenzione e mi dispiace. Attacchiamo con troppe persone; se cinque salgono, due devono rimanere a fare da sentinelle con la difesa". [...] Infine Ranieri parla della chiusura della trasferta per i tifosi romanisti a Udine: "Non sapevo di questa notizia. Noi giochiamo per i tifosi, il tifo è la cosa più bella che ci possa essere. La società farà i passi che riterrà opportuni". [...]

(la Repubblica)