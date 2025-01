Ranieri sconsolato: “Mancato solo il gol. Il vice Dovbyk? Lo stiamo cercando”

È sconsolato Claudio Ranieri dopo il ko contro l’Az Alkmaar. Si è affidato ai titolari, ma non è bastato per vincere e ora il cammino europeo si complica. L’allenatore, però, non è completamente critico nei confronti dei giocatori e dopo la partita parla di una sconfitta immeritata: “Abbiamo tenuto in mano la gara e loro l’hanno vinta, è un peccato. Purtroppo succede e non deve succedere. La squadra ha giocato, creato tanto, ma loro vanno via col risultato pieno con il minimo sforzo. Avevamo la partita nelle nostre mani, l’abbiamo sciupata. Il gol preso? Roba da non credere“. (...) Tanti i rimpianti in una partita che la Roma poteva vincere contro un avversario che ha concluso il match con il 36% di possesso palla. Più volte in panchina ha allargato le braccia per alcune scelte dei giocatori in campo, soprattutto dopo un retropassaggio di Koné: “Doveva essere più propositivo, non doveva portare il pallone. Dovevamo far girare palla velocemente e andare in verticale. Ci è mancata la cattiveria e il cinismo“. (...) Ieri è arrivata l’ufficialità di Rensch, ma la rosa è ancora incompleta. Dovbyk ha giocato solamente 45’ e al suo posto non è entrato Shomurodov, ma Soulé. L’uzbeko (conteso da Empoli e Venezia) è rimasto in panchina tutta la gara e per l’assalto finale Hummels si è ritrovato centravanti: “Ho tolto Artem perché l’arbitro lo aveva preso di mira dopo il primo giallo. Un nuovo attaccante? Abbiamo guardato dappertutto. Lo stiamo cercando e staremo a vedere. Ieri ci è mancato solo il gol”. Un messaggio a Ghisolfi (ieri presente ad Alkmaar) che è al lavoro per trovare il vice Dovbyk. (...) La Roma intanto ha messo nel mirino anche l'argentino Balerdi del Marsiglia per la difesa. Operazione non semplice perchè ha rinnovato da poco.

(Il Messaggero)