Ranieri: "Roma, fai qualcosa di incredibile"

Tornare dall'Olanda con i tre punti per sfatare il tabù trasferta e continuare a sperare in un passaggio agli ottavi di finale dell'Europa League senza playoff. E' la missione della Roma contro l'Az Alkmaar per la penultima giornata del super girone, la cui classifica vede i giallorossi 14esimi a 9 punti. [...] Difficile, ma non impossibile, nonostante in trasferta Dybala e compagni nn vincano da quasi 300 giorni, da 17 partite. [...]

Per questo ieri a Ranieri, proprio in vista della doppia trasferta che aspetta la sua squadra, hanno chiesto cosa dirà ai suoi ragazzi. "Nulla, solo che affrontiamo un club che vince da due mesi - ha spiegato l'allenatore -. Io sono abituato a pensare prima a una gara, poi all'altra". [...] Una cosa è certa: la Roma in Europa vuole rimanerci: "Vogliamo andare avanti e anche tornarci - ha ribadito il tecnico -. Ma per farlo dobbiamo fare qualcosa di incredibile. Adesso serve mettere mattone dopo mattone". [...] Se la Roma vuole rimanere in Europa dovrà portare a casa i tre punti oggi, per poi bissare tra sette giorni all'Olimpico.

(Tuttosport)