Ranieri riprova a sfatare il tabù

IL TEMPO (L. PES) - Duecentosettantasei giorni e diciotto trasferte dopo, la Roma torna nell'ultimo stadio che l'ha vista uscire con tre punti in più. [...] Giallorossi e bianconeri sono separati in classifica da appena un punto, rispettivamente al nono e decimo posto. Oggi al Friuli conta solo il campionato. La distanza dai posti utili per qualificarsi alle coppe il prossimo anno è ridotta ma ancora importante. Per questo Ranieri sa che bisogna provarci e tornare a vincere in trasferta è fondamentale soprattutto per ridare certezze a un gruppo che da maggio in poi si è dimostrato tremendamente fragile. In casa il rendimento è tornato di alto livello, ma urge un cambio di marcia anche fuori. In tanti hanno la lingua a terra ma non ci sarà un turnover esagerato. Svilar resterà in porta ovviamente, Celik potrebbe invece prendere il posto di Hummels. In mezzo al campo, Koné è in dubbio mentre Paredes sarà titolare. Saelemaekers a destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Angelino ed El Shaarawy. Turno di riposo per Dybala, con Soulé che si scalda dopo l'ottimo approccio in Olanda contro l'AZ. Sulla trequarti spazio a Pellegrini, mentre chi cerca riscatto è Dovbyk. L'ucraino dopo la brutta prestazione in Europa League, tornerà titolare per provare ad andare a segno di nuovo.