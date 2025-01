Ranieri recupera Dovbyk per il derby. Il malumore di Frattesi apre il mercato

A tre giorni dal derby la prima bella notizia per Ranieri arriva dall'infermeria. Dovbyk è a disposizione dell'allenatore giallorosso ed è pronto a prendersi la maglia da titolare domenica sera. [...] Contro la Lazio sarà lui a guidare l'attacco della Roma insieme a Dybala ed El Shaarawy. Per l'ucraino sarà il primo vero derby della carriera. [...] Il gol contro il Parma e l'assist-gioiello a San Siro hanno ridato fiducia a Dovbyk, dopo alcune settimane di buio. Domenica l'esame decisivo. [...]

Intanto ieri si è aperto ufficialmente il mercato di gennaio. E come ogni anno torna di moda il nome di Davide Frattesi, sempre più scontento della sua situazione all'Inter. [...] Il centrocampista vuole giocare di più e, per la prima volta da quando è a Milano, sta seriamente valutando l'addio. [...] Un'occasione che la Roma non vuole farsi sfuggire, consapevole che il calciatore accetterebbe di buon grado il ritorno nella Capitale. Resta il problema del cartellino. [...] I nerazzurri valutano Frattesi 30 milioni di euro, tanto quanto sborsato diciotto mesi fa per prelevarlo dal Sassuolo. Tanti, troppi soldi per la Roma. Che per far abbassare il prezzo sta provando ad inserire Lorenzo Pellegrini nell'operazione. [...]

(la Repubblica)