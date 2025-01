Ranieri punta su Pisilli: Pellegrini resta a guardare

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Anno nuovo, ma la Roma non cambia volto. Nella prima partita del 2025 Ranieri ha deciso di ripartire dalla stessa formazione vista a Milano. [...] Per affrontare la Lazio i giallorossi scenderanno infatti in campo con il 3-5-2, con una leggera variazione rispetto al match contro il Milan: gli undici saranno gli stessi, ma il raggio di azione del giovane Pisilli dovrebbe essere leggermente arretrato. Ciò rinforzerà la mediana e permetterà a Saelemaekers e Mancini di avere un aiuto per contrastare la catena di sinistra formata da Zaccagni e Tavares. [...] Per il resto Hummels e Ndicka completeranno la difesa, Koné e Paredes il centrocampo, Angelino agirà da sinistra e l'attacco è affidato a Dovbyk e Dybala. Inizia dalla panchina El Shaarawy e, anche se non fa più notizia, anche Pellegrini. [...] Alla vigilia della stracittadina, Ranieri ha usato tutta la sua saggezza nell'intervista con DAZN: "Non pensavo di poter rivivere queste sensazione del derby. Ogni partita è a sé, figuriamoci il derby, che sfugge da ogni logica. La Lazio è favorita perché se ha 15 punti di vantaggio vuol dire che ha subito ingranato la marcia giusta e sta meritando ciò che sta facendo". [...]