Ranieri punta l'AZ e riabbraccia Cristante

Bryan Cristante è tornato. [...] Il centrocampista azzurro ieri ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo. Un primo passo verso il completo recupero dopo la lesione ai legamenti della caviglia subita lo scorso 2 dicembre. [...] Il percorso di riatletizzazione è appena iniziato e servirà almeno una settimana di allenamenti prima di riaverlo a disposizione. Con l'obiettivo di una convocazione tra Francoforte e Napoli.

Nonostante l'infortunio il mercato attorno al centrocampista resta vivo. Per l'Inter è la pedina di scambio giusta in caso di partenza di Frattesi. Per la Fiorentina, e il suo ds Pradé, è la miglior soluzione pronto uso per sistituire la casella lasciata libera da Bove. Prestito con riscatto da concordare e un ingaggio spalmato su più anni. L'idea c'è, ora serve concretizzarla con un'offerta. Sempre che a Trigoria aprano ad una trattativa. [...]

(la Repubblica)