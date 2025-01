Ranieri nuovo re di Roma, squadra rinata: Claudio stratega e può pure restare

[...] In meno di due mesi, Claudio Ranieri è riuscito a rimettere le cose a posto, ridando una speranza alla Roma. La prima mossa è stata quella di fare cose semplici, come per esempio far ritrovare al gruppo la propria autostima. [...] Era poi fondamentale ricostruire un ambiente di lavoro piacevole per i giocatori e, mentre il processo era in corso, ha iniziato a ridare lustro a dei giocatori chiave che con Ivan Juric erano finiti nel dimenticatoio. Due su tutti, Hummels e Paredes: "Sono due campioni del mondo e hanno esperienza e personalità da vendere" ha ribadito spesso Ranieri. Oltre a questi ultimi due, il tecnico di Testaccio ha saputo far ritrovare il sorriso a Paulo Dybala che ora è in forma smagliante. Una continuità del genere la Joya non l'aveva da gennaio 2023. [...]

Per ridare autostima ai giocatori, poi, Ranieri è stato abile a livello psicologico. Non è un uomo che parla molto, ma sa farlo in maniera mirata e al momento opportuno. Per esempio con Pisilli, al quale ha dato pochi consigli, ma efficaci. Così come il lavoro più grande che ha fatto con Lorenzo Pellegrini, a cui è tornata la voglia di rivincita che lo ha portato poi ad aprire le danze nel derby. [...] La Roma veniva da una serie di risultati negativi e Ranieri ha lavorato individualmente sulle menti dei giocatori. Attualmente le attenzioni di Sir Claudio sono rivolte ad Artem Dovbyk e Matias Soulé. [...] Inoltre, ha normalizzato l'aver riportato Angelino nel suo ruolo naturale ovvero come esterno di fascia e non come braccetto. [...] Infine, ha lanciato Manu Koné e lo ha fatto sentire indispensabile. [...] Adesso Ranieri sa bene che per continuare su questi binari durante il mercato di gennaio serviranno almeno 2-3 rinforzi per allungare la rosa. [...]

