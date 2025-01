Ranieri, l'uomo della svolta vuole il pokerissimo: ballottaggio Elsha-Pisilli

Pochi dubbi ma anche poche certezze. Se da un lato Ranieri ha in mente la formazione da utilizzare questa sera contro la Lazio, le perplessità sono legate all'approccio mentale con cui la Roma scenderà in campo. [...] Le risposte della squadra raramente sono state all'altezza della partita e otto sconfitte in campionato restano un bottino pesante. Il derby deve essere il match della svolta. [...] Ranieri lo sa bene, nei derby è a 4 su 4, e questa sera punterà al poker. Ci proverà facendo affidamento sugli 11 che in questo momento gli garantiscono le maggiori certezze. [...] Davanti a Svilar agiranno Mancini, Hummels e Ndicka. In mezzo al campo Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra mentre al centro riecco la coppia Paredes-Koné. In attacco ci sarà Dovbyk insieme a Dybala, ancora alla ricerca del suo primo gol nel derby. L'unico dubbio rimane tra Pisilli ed El Shaarawy. Ranieri deciderà questa mattina. [...] La certezza è l'esclusione di Lorenzo Pellegrini che partirà ancora dalla panchina. Finché non sarà sereno, resterà a guardare. Oggi, poi, con 60mila persone sugli spalti peserà come un macigno. [...]

(La Repubblica)