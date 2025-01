Ranieri: “La classifica non conta. Nel derby si azzera tutto”

“La Lazio sta vivendo un momento eccezionale, vanno con il pilota automatico. Ma il derby fa sempre storia a sé”. Come ogni vigilia che si rispetti il rimpallo di complimenti è d’obbligo. Un po’ per scaramanzia ma anche perché “la classifica parla chiaro, hanno fatto un girone d’andata stratosferico”. Ranieri tesse le lodi della Lazio di Baroni, quarta in classifica e avanti di 15 punti rispetto alla Roma. Non si può nascondere un’evidenza, ma l’allenatore giallorosso sa bene che “nel derby non conta la classifica, è una partita dove si azzera tutto”. Il suo score contro la Lazio nella stracittadina è immacolato: 4 vittorie su 4 nel biennio 2009-2011. Ranieri sa come si fa, anche dal punto di vista emozionale: “Essendo tifoso so quanto è importante il derby, una partita che uno sente ancora di più. Noi come loro ci teniamo a far bene e a vincere”. La Roma ci arriva con buone sensazioni. Il pareggio contro il Milan e la vittoria con il Parma hanno regalato maggiori certezze a Ranieri e ai calciatori. (...) E vincere regalerebbe euforia e tranquillità per programmare al meglio la rivoluzione tecnica promessa dalla proprietà americana poche settimane fa: “I Friedkin ci hanno messo tanti soldi, sarebbe ora di dare loro qualche soddisfazione”. (...) Anche ieri Ranieri ha parlato di Pellegrini, sottolineando ancora una volta le attuali difficoltà: “Lorenzo non gioca per una questione psicologica. Lui soffre i tifosi e io devo tenere presente questo aspetto. Quando sarà sereno lo metterò in campo“. Domani sera partirà dalla panchina. A guidare la Roma, da capitano, ci sarà Mancini, l’eroe dell’ultimo derby. (...)

(La Repubblica)