Ranieri, il sorpasso e il tecnico che verrà

Tutto era estremamente semplice. Tutto, invece, è stato reso estremamente complicato. Vuoi cacciare Mister DDR dopo 4 giornate? Per carità, fallo: è un tuo diritto. È, però, un tuo immenso dovere non sostituirlo con uno, Juric, non adatto a guidare una squadra come la Roma. (...) Uno ad hoc per quella panchina. Uno come Claudio Ranieri. Anzi, proprio Claudio Ranieri. Il medico del pronto soccorso, uno di quelli bravi ad affrontare e risolvere l’emergenza. Era tutto molto semplice, o no? Ranieri, usando mestiere e buon senso, ha tolto la Roma dai bassifondi della classifica e le ha restituito dignità. E giocatori che sembravano aver dato l’addio al calcio. (...) La vittoria contro il Genoa ha certificato che CR3 in 9 gare ha conquistato più punti dei suoi predecessori in tandem: 14 contro 13 (in 12 gare). Non un bottino da leccarsi i baffi ma ciò che serviva alla Roma per guarire e risollevare la testa. Dandole, con questo, la possibilità di guardare avanti, non (più) solo dietro. È caccia aperta al suo successore, quindi. Obbligo dei Friedkin è non toppare la scelta, evitando suggestioni e personaggi senza senso. Per fortuna, ci penserà Ranieri ad aiutarli. Sbagliare è umano, perseverare non sarebbe diabolico ma ridicolo.

(corsera)