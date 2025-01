Ranieri: il signore del derby

[...] Da Sir a Sor non fa differenza: a Roma, il Thinkerman inglese si trasforma semplicemente in Claudio, il signore del derby. La consapevolezza è che qualsiasi cosa decida in quei 90 minuti si rivela azzeccata. Dalle sostituzioni di Totti e De Rossi in quel Lazio-Roma del 2010 fino alla decisione di rilanciare Pellegrini due giorni fa. [...] Claudio è un Re Mida dell'animo, uno al quale basta una notte per trasformare un decimo posto in una gioia senza fine e lo sa regalare anche ai suoi giocatori. [...] In un mondo del calcio ormai divisivo, Ranieri riesce a mettere d'accordo tutti senza fare quasi niente. [...]

Claudio ha qualcosa di Mazzone e anche tanto dei manager inglesi, un mix unico capace di essere l'allenatore in campo e domani dirigente. [...] E se alla fine gli riuscisse il miracolo anche con l'allenatore? Perché mandato via Mourinho, cacciato De Rossi e archiviato il discorso Juric, il prossimo tecnico deve essere uno di peso. E allora, se Ancelotti, Allegri e Gasperini rifiutassero, perché non fare un pensierino proprio su Ranieri? Servono certezze e Claudio lo è.

(Il Messaggero)