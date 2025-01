Ranieri: "I ragazzi hanno avuto carattere"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma vince in rimonta e, dopo 9 mesi, torna a conquistare 3 punti in trasferta. Per Ranieri, la prestazione è stata la naturale prosecuzione del lavoro visto in Olanda giovedì scorso in Europa League: "Mi è piaciuta tantissimo la mentalità. I ragazzi erano già carichi dopo la gara con l'AZ. Lì avevamo giocato bene senza raccogliere nulla. Oggi devo fare i complimenti alla squadra". Tra i titolari, ha esordito Rensch che ha ricoperto più ruoli: "Non era facile per lui, è arrivato solo tre giorni fa e ha svolto pochissimi allenamenti con noi. Lo conoscevo bene, so cosa può dare, è un ragazzo che si applica e che ha un buon senso dell'inserimento. Per me oggi ha fatto una prova positiva". [...] Archiviata la vittoria con l'Udinese, la Roma si prepara ad affrontare una serie di partite importanti: "Questa è la squadra che voglio vedere sempre, anche lontano dall'Olimpico. Ora ci aspettano gare impegnative, ma anche quelle che sembrano facili non lo sono. Non guardo la classifica, non voglio dare illusioni ai tifosi. Solo se la Roma giocherà da Roma potrà avere le sue possibilità". Al termine della gara ha parlato anche Dovbyk. Il centravanti ucraino ha spiegato il motivo per cui Pellegrini gli ha lasciato la responsabilità del tiro dal dischetto: "Era previsto, dobbiamo segnare tutti e cercare di distruggere la porta. Sono felice che sia arrivata questa vittoria". Si tratta del dodicesimo gol stagionale in tutte le competizioni per Dovbyk, che non intende fermarsi: "Spero di farne tanti altri e spero che anche Pellegrini segni tanto. Dobbiamo continuare così".