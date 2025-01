Ranieri frena Farioli: "Aspetterà". Contro l'AZ ecco Pisilli titolare

"Farioli aspetterà". Alla fine il graffio è arrivato. Dopo una conferenza stampa senza grandi picchi, Ranieri piazza la frase a effetto a poche ore dalla sfida con l'Az Alkmaar (ore 18.45). [...] "E' molto giovane e sta facendo bene in una piazza esigente e difficile come quella di Ajax. Aspetterà". Di capire anche lui chi sarà il nuovo allenatore della Roma la prossima stagione. [...] Farioli piace a Trigoria. Ghisolfi lo ha avuto a Nizza e prima di confermare De Rossi, aveva anche pensato di portare l'allenatore italiano a Roma. [...] La cronaca però parla di una partita con l'Az Alkmaar fondamentale per la stagione della Roma. Ranieri chiede quella vittoria esterna che manca da quasi nove mesi. [...]

Senza fare promesse, nonostante il cammino europeo della Roma negli ultimi anni lasci sognare in grande: "Conosciamo Roma, meglio promettere lavoro e sacrificio che promettere qualcosa di grande e poi non riuscire a mantenere". [...] Insieme a Ranieri in conferenza stampa si è presentato Pisilli, che ha subito messo le cose in chiaro: "Io sto benissimo a Roma, di rinnovo parla la società con il mio procuratore, io penso solo a dare il 100 per cento in campo". [...] Il ruolo, almeno in questo inizio di carriera, non è un problema: "Nasco come mezz'ala - continua Pisilli - ma posso giocare anche tra i mediani o più avanti". [...]

(la Repubblica)