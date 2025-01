Ranieri esulta, poi elogia Lucca: "Bel giocatore: ci piace, chissà"

Da una parte un occhio al passato e al presente, con una vittoria che tiene vivo il campionato della Roma. Con l'altro occhio, invece, che guarda al futuro e si posa su Lorenzo Lucca, l'uomo che ha spaventato i giallorossi: "Lo seguiamo da tempo, ci piace" ammette Claudio Ranieri. [...] Poi un giudizio su Rensch, l'ultimo arrivato: "Non era facile per lui, ma so cosa mi può dare. Prova positiva, i compagni impareranno presto a conoscerlo".

Quindi il futuro è concentrato su Lucca. Sull'argomento è poi tornato Gianluca Nani, direttore dell'area tecnica dell'Udinese: "Diamo grande valore a Lucca. Finora abbiamo rifiutato diversi approcci, perché vogliamo rimanga qui. La Roma non ce l'ha mai chiesto, ma mi sorprenderebbe che una grande squadra non lo facesse. Lorenzo è seguito anche da club di Premier, ma cederlo a gennaio non è una nostra priorità".

(gasport)