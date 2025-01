Ranieri e il futuro: "A fine anno smetto". Il club rimanda l'aumento di capitale

Claudio Ranieri ha messo un punto sul suo futuro: "A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta", queste le sue parole a Rai 2. Tramonta, quindi, l'ipotesi di vederlo di nuovo sulla panchina giallorossa. Resterà a Trigoria ma come dirigente e consulente dei Friedkin ed è già al lavoro per trovare il suo sostituto [...] I Friedkin non hanno chiuso l'aumento di capitale fino a 520 milioni di euro previsto entro il 31 dicembre 2024 e hanno deciso di rinviarlo di un anno, stabilendo anche che il nuovo apporto di capitale in una o più tranches potrà avvenire fino a raggiungere un massimo di 650 milioni di euro, quindi 130 in più rispetto alla cifra originaria. [...] Non c'è quindi preoccupazione - almeno è quanto filtra dagli uffici del Bernardini - sulla situazione economica del club. La Roma sta per chiudere la trattativa per Rensch. Il giocatore è atteso nella Capitale nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche ed essere subito a disposizione di Ranieri in campionato. [...] Continua la caccia al vice Dovbyk. È stato proposto Arnautovic, ma secondo quanto filtra dall'entourage del giocatore non c'è stato ancora nessun contatto tra Roma e Inter. I due club, inoltre, hanno rimandato l'appuntamento per parlare di Frattesi. Inzaghi vuole prima assicurarsi il pass per gli ottavi di Champions e la trattativa può entrare nel vivo negli ultimi giorni di mercato. Alta la richiesta da 45 milioni di euro e Ghisolfi spera in uno sconto per poter affondare il colpo. [...]

(Il Messaggero)