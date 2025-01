Ranieri è da record: "Siamo una squadra"

Il derby l'ha vinto soprattutto Claudio Ranieri, con le sue scelte in campo, con le dichiarazioni pre partita e con la carica che ha trasferito alla squadra per tutta la settimana. Era una partita da non perdere e lui lo sapeva. È l'unico allenatore ad aver vinto cinque derby consecutivi alla guida dei giallorossi. [...] Uno specialista che non si fa sopraffare dall'emozione di affrontare il nemico cittadino, sa sempre qual è la mossa giusta da fare. Anche quando c'erano da sostituire Daniele De Rossi e Francesco Totti a fine primo tempo per inserire Menez e Taddei. Era il 18 aprile 2010, una mossa che ha ribaltato la partita da 1-0 per la Lazio a 2-1 per la Roma. Ieri l'altro colpo di genio, mettere in campo Pellegrini. [...] Dopo 10 minuti a segnare è proprio il capitano che spiana la strada alla vittoria. Quando lo ha sostituito al 66' lo ha abbracciato forte e gli ha fatto sentire l'ovazione del pubblico romanista all'Olimpico.

Le dichiarazioni del pre gara sono servite da miccia, poi l'animo di Lorenzo ha fatto il resto: "Ho capito che aveva una voglia matta di essere il capitano della Roma nel derby e io non aspettavo altro". [...]

Dopo la vittoria chiave nel derby, Ranieri diventa un serio candidato anche per guidare la Roma anche il prossimo anno. Claudio, però preferisce non prendere impegni e taglia corto: «Ghisolfi ha detto che vorrebbe me perché così non gli chiederete più quale sarà l'allenatore dell'anno prossimo. lo sono disponibile a restare qua fino alla fine dell'anno, e poi si provvederà». [...]

(Il Messaggero)