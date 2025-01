Ranieri d'Europa, missione compiuta: l'Eintracht va ko

Ecco la Roma che nelle notti europee si esalta. Ieri i giallorossi hanno battuto l'Eintracht, guadagnando l'accesso ai playoff contro una tra Ferencvaros e Porto. Hanno mandato, dunque, un messaggio a Lazio e Athletic Bilbao, eventuali avversari negli ottavi. Esatto, c'è la possibilità che ci sia il derby. [...] La Roma chiude al quindicesimo posto la prima fase dell'Europa League, ma nessuno vorrà incontrare la squadra di Claudio Ranieri. [...] La prova di ieri sera è stata quella di una squadra matura e concentrata. [...]

Il primo tempo va via a ritmi bassi e nella Roma sono solo Dybala e Angelino a dare quel qualcosa in più. [...] Le ripartenze giallorosse si poggiano sempre sul terzino spagnolo che è il più attivo. Al 44' è proprio lui a portare in vantaggio i giallorossi, con un bel tiro al volo che buca Trapp. La partita, poi, passa in controllo della Roma, che nel secondo tempo raddoppia con Eldor Shomurodov, innescato da una grande giocata di Matias Soulé. [...]

(gasport)