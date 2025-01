Ranieri conferma: Lucca nel mirino, caccia al centrale

IL TEMPO (L. PES) - Parte la settimana decisiva per il mercato della Roma e per il futuro di Ghisolfi. Tante operazioni in ballo e la voglia di dare a Ranieri rinforzi per la seconda parte di stagione. Un difensore centrale, un attaccante e lo spiraglio per Frattesi che dopo ieri sembra chiuso. [...] La Roma e il suo agente vogliono provarci anche se complicato. Ci pensa Ranieri invece a confermare l'interesse dei giallorossi per Lucca: "È un buon giocatore e un ottimo talento. Lo stiamo seguendo e chissà". Potrebbe essere proprio lui il sostituto di Shomurodov che resta vicino al Venezia con obbligo di riscatto. Oltre al centravanti, Ghisolfi dovrà sostituire anche Hermoso. Resta in lista il nome di Marmol.