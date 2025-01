Ranieri chiama Frattesi: oggi parte il primo assalto

LEGGO (F. BALZANI) - La settimana più calda, sciabolata artica a parte. La Roma si prepara a prendere d'assalto un mercato che fin qui ha visto solo la partenza di Le Fée. In 20 giorni Ghisolfi è chiamato a coprire almeno tre buchi: l'esterno destro, il centrocampista e il vice Dovbyk. Le attenzioni maggiori in questo momento sono rivolte a Frattesi. Ranieri si è mosso in prima persona chiamando il centrocampista e ottenendo la piena volontà a sposare il progetto. Nonostante le dichiarazioni di facciata, in queste ore la Roma proverà a convincere l'Inter a scendere dai 45 milioni chiesti. La Roma tenterà oggi un primo assalto sulla base di 30-35 milioni con la formula del prestito oneroso da 10-15 e il pagamento restante dilazionato in 2 tranche. Nell'operazione Ghisolfi - che ieri si è confrontato a lungo con Ranieri - dovrebbe inserire anche il prestito di Cristante. Un avvicinamento, che potrebbe non bastare. Il piano B porta a Rocco Reitz del Monchengladbach. Il "Barella tedesco" costa la metà (18-20 milioni) e permetterebbe maggiore manovra su altri ruoli. Movimenti anche sulla fascia destra dove prende piede la candidatura di Devyne Rensch dell'Ajax. L'esterno classe 2003 andrà a scadenza e ha trovato l'accordo con la Roma fino al 2029. Adesso bisogna accordarsi con il club olandese: respinta la prima offerta da 5 milioni, ce ne vogliono 8. Movimenti anche in uscita dove si segnala l'impazienza di Hermoso. Se dovesse partire pronto Marmol del Las Palmas mentre il Genoa bussa alla porta per il prestito di Soulé. Infine le conferme: Dybala domani vedrà scadere la clausola ed è pronto a firmare un prolungamento fino al 2027 a stipendio spalmato. Si avvicina anche il rinnovo di Hummels per un'altra stagione.