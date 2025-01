Ranieri chiama Frattesi: oggi il vertice con l’Inter

Entra sempre più nel vivo la trattativa per Davide Frattesi. È fissato per oggi infatti un primo contatto tra Roma e Inter per parlare concretamente delle cifre dell’operazione. Frattesi ha chiesto di essere ceduto, nonostante la mezza smentita di ieri del presidente Marotta: “Noi non vogliamo vendere nessuno, ma se qualcuno manifesta l’intenzione di cambiare, noi cercheremo di ascoltarlo”. Che vuol dire: portate i soldi e ne parliamo. È quello che farà la Roma nell’incontro di oggi. I giallorossi partono da una buona base: hanno il placet del calciatore al trasferimento nella Capitale. Un’intesa verbale arrivata nei giorni scorsi e confermata dallo stesso calciatore a Claudio Ranieri. I due infatti si sono sentiti telefonicamente. (...) Pochi minuti di telefonata conclusi con la promessa di vedersi presto. Ora toccherà ai due club trovare l’accordo. La Roma oggi potrebbe presentare un’offerta economica attorno ai 30 milioni di euro: prestito con obbligo di riscatto e pagamento pluriennale. Una prima proposta per iniziare a parlare concretamente dell’affare. (...)

(La Repubblica)