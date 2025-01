Ranieri cerca la svolta e aspetta Frattesi

Forse per la Roma non è troppo tardi per rientrare in corsa per le coppe europee. Molto, però, passerà dalla sfida di oggi contro il Bologna. I giallorossi non hanno ancora mai vinto in trasferta e Ranieri spera. In due mesi, si è passati dalla paura di una retrocessione, a vincere tre delle ultime 5 partite. [...] La speranza è che al centrocampo si possa aggiungere anche Davide Frattesi. Il club continua a lavorare per cercare l'intesa con l'Inter. [...] Probabile che oggi la formazione sarà la stessa che ha iniziato la partita contro la Lazio con Dybala e Pellegrini a supportare Dovbyk. Alla Roma mancheranno i tifosi a cui è stata vietata la trasferta dopo i fatti del derby. [...]

(corsera)