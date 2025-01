Problemi a destra. Ecco il terzino che può risolverli

La fascia destra è un tabù. Un’emergenza continua. Un problema. Ma da oggi potrebbe non esserlo. Senza azzardare per carità paragoni con i totem del passato Cafù e Maicon, gli ultimi “centauri di fascia” degni di questo appellativo, la Roma si accinge a colmare un vuoto che si trascina da qualche anno con Devyne Rensch. (...) L’Ajax ha provato a tirare la corda chiedendo il doppio per poi calare vistosamente, visto che Rensch ha chiuso la porta ad ogni tentativo di rinnovo e sarebbe stato libero quindi tra 15 giorni di firmare con un altro club a zero. Così si è scesi sulle cifre imposte dal dirigente giallorosso che già voleva l’olandese in estate, come peraltro aveva confidato in un’intervista lo stesso 22enne. (...) Il primo colpo di mercato di gennaio arriva così dall’Olanda accompagnato da una sfilza di recensioni positive. Rensch è un terzino destro a tutta fascia, ma in carriera ha anche disputato 62 gare come difensore centrale e negli ultimi tempi è stato impiegato anche sull’altra fascia. Entrato nell’Ajax a soli 13 anni, nella stagione 2019-20 è stato nominato miglior giocatore dell’intero settore giovanile del club vincendo il Trofeo Abdelhak

Nouri. In questa stagione ha realizzato un gol e creato 4 occasioni per i compagni. (...) A Roma l’esterno saprà abbinare estetica e concretezza, quella che gli chiederà da subito Ranieri per continuare la scalata in classifica: a destra, con lui dietro e Saelemaekers davanti, ]a Roma sembra davvero aver risolto problemi atavici. (...)

