Pressing su Marmol: incontro con l'agente

IL TEMPO (L. PES) - La Roma accelera per Marmol. Dopo la partenza di Hermoso in prestito, Ghisolfi è a caccia di un difensore centrale per sostituire lo spagnolo. L'obiettivo numero uno è Mika Marmol, classe 2001 del Las Palmas che il ds francese segue da tempo. Oggi è previsto un summit con l'entourage del calciatore che ha aperto al trasferimento nella Capitale, ma serve l'intesa tra i club. I canari sono fermi sulla richiesta di 10 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria e non intendono fare sconti. Un accordo definitivo sull'ingaggio ancora non c'è ma non rappresenta certamente un ostacolo. Le prossime ore saranno decisive per capire la fattibilità dell'affare. [...]