Pressing Saelemaekers. Ufficiale Le Fée

IL TEMPO (L. PES) - Continua il pressing giallorosso per l'acquisto a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers. Ghisolfi ha avuto un breve colloquio col Milan nella trasferta milanese per l'assemblea di Lega, anche se per avviare la negoziazione bisognerà attendere ancora qualche giorno quando l'agente del belga incontrerà sia la Roma che i rossoneri per cercare la quadra di un affare ancora tutto da impostare. Ma una cosa è certa: a Trigoria c'è la ferma volontà di trattenere l'esterno, e lui nella Capitale sta benissimo.

Nel frattempo è arrivato il comunicato ufficiale del Sunderland per il prestito di Le Fée, che in caso di promozione degli inglesi si trasformerà in acquisto a titolo definitivo e i giallorossi incasseranno 24 milioni. Resta difficile l'eventuale operazione per riportare a Roma Frattesi, anche se l'agente del calciatore Riso continua a lavorare per provare a trovare un accordo tra le parti, magari con l'inserimento di Cristante. L'ex Primavera spinge per la soluzione Roma ma attenzione alle concorrenti dirette dei nerazzurri.