Porte girevoli. "Pellegrini può partire, Soulé rimane alla Roma"

LEGGO (F. BALZANI) - Un cambio di testimone con vista sul mercato. Ranieri contro il Genoa, domani sera all’Olimpico, è pronto a tornare alle origini: dentro Pisilli, fuori Pellegrini. In campo il ragazzo di Casal Palocco col rinnovo solo da firmare e un futuro in giallorosso, in panchina (probabilmente) il capitano che invece rischia di salutare. "C’è una possibilità che Lorenzo possa andare via anche se a sensazione dico di no - ha detto ieri il tecnico -. Se dovesse arrivare una squadra e lui è contento di andare può capitare, ma vale per tutti". L’Inter, però, non sembra affascinata dall’ipotesi di uno scambio (con conguaglio) per Frattesi che resta l’obiettivo primario. Mentre a Napoli ora pensano soprattutto al dopo Kvara.

Più netto Ranieri lo è su Soulè: "Non andrà via. Io credo molto in lui, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sotto l’aspetto pratico e sicuramente resta qui con noi. Gli ho preferito Baldanzi perché conosce meglio alcune dinamiche". Quelle che Ranieri non vuole vedere riguardano i gol presi in contropiede: "Ci sono problemi di attenzione. Oggi ho fatto vedere dove sbagliamo e più di questo non posso fare. Non riescono a capire che se 5 attaccano due devono stare come sentinelle. Gli avversari ci giocano sui questo, è normale, io ci giocherei". Per questo il tecnico promuoverà Pisilli: "Sicuramente con un centrocampista in più siamo più pragmatici anche se le preventive che chiedo sono quelle dei difensori".

Oltre al campo a tenere banco è soprattutto il mercato con la trattativa per Rensch. L’Ajax ha abbassato le pretese a 8 milioni, la Roma non vuole andare oltre i 5. "Cerco un esterno da Roma sia a destra che a sinistra. Cerco di non sbagliare il giocatore per quest'anno e per la Roma che verrà. Deve saper giocare a 3 a 4 e a 5". Oltre all’olandese nel mirino ci sono Kayode, Sildillia e Zemura. Nuovi contatti, infine, col Napoli per Raspadori che vuole giocare di più.