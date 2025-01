Porte aperte per l'abbraccio di 3000 tifosi: "Battete la Lazio"

Un bagno di folla, un abbraccio per sentire nuovamente la vicinanza. Anche un modo differente per iniziale il 2025 e cancellare quello appena terminato. L'allenamento aperto della Roma andato in scena ieri pomeriggio al Tre Fontane è stata una giornata per sentirsi uniti verso il derby di domenica. [...]

Alle fine in 3000 sono accorsi per far sentire il proprio sostegno, in un esperimento che i Friedkin duplicheranno presto. Al centro di tutto: Claudio Ranieri, acclamato a tutti i suoi tifosi. [...] Il tecnico ha svolto un allenamento quasi ludico con un pò di riscaldamento, possesso palla e partitella. Tifosi che poi hanno riservato un trattamento speciale anche a Lorenzo Pellegrini, il capitano: "Daje Lollo non mollare". [...]

Tutta la squadra ha partecipato all'allenamento, sotto gli occhi di Florent Ghisolfi, Maurizio Lombardo e Simone Ricchio. Tre i giocatori assenti invece: Dovbyk, Ryan e Cristante. L'ucraino ha svolto lavoro differenziato in palestra ed era un qualcosa di già programmato. [...]

(gasport)