Pisilli promosso. Da 70mila euro a mezzo milione: la Roma lo blinda

E poi ci sono quelli come Niccolò Pisilli: vent'anni, zero retropensieri e tutto il futuro davanti. [...] E in quella che sembra una staffetta "generazionale", un passaggio di consegne "made in Trigoria" già scritto, il ragazzo ex Primavera [...] si prepara pure al graduale sorpasso di Lorenzo Pellegrini, il capitano in scadenza di contratto che potrà decidere nelle prossime settimane se restare nella Capitale o vivere una nuova esperienza altrove. [...] Domani toccherà con ogni probabilità a Pisilli vestire la maglia da titolare dopo il secondo tempo di Bologna, dove al posto proprio di Pellegrini ha dato una scossa come riconosciuto dal tecnico Claudio Ranieri, che ne ha esaltato l'atteggiamento in campo. [...]

E ora che è diventato un giovane in grado di prendersi pure responsabilità, Sir Claudio e il club vorrebbero blindarlo con un rinnovo da formalizzare entro fine mese. Per l'ex Primavera da 70 mila euro a stagione (in scadenza di contratto nel giugno 2026) è pronto un nuovo contratto fino al 2029 da circa mezzo milione. Un giusto riconoscimento per un giocatore che in prospettiva può diventare il nuovo capitano della Roma e un punto fermo per la Nazionale. [...] Da ormai certo partente a titolare, da uno dei tanti a gioiello nella Roma di Ranieri, tutti i sogni sono ormai possibili per Niccolò. [...]

(gasport)