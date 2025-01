Piano anti-hooligan per Roma-Eintracht: faro su pub e hotel

LEGGO (M. RONISVALLE) - Allerta a Roma per l'arrivo di circa 3.500 ultras, i primi già in città ieri sera, dell'Eintracht Francoforte, che domani, giovedì 30 gennaio, assisteranno alla partita di Europa League contro la squadra di mister Ranieri. Con loro, anche tifosi di altre squadre amiche - italiane ed europee - come l'Atalanta. L'incontro è ad alto rischio di scontri, visto che le recenti trasferte degli ultras tedeschi hanno visto violenze a Roma e Napoli, a causa della rivalità con gruppi italiani come quelli dei giallorossi e della Lazio, da cui sono divisi anche politicamente. Gli ultras dell'Eintracht, come quelli della Real Sociedad, simpatizzano per l'estrema sinistra e i movimenti antifà, mentre le frange più estreme dei tifosi giallorossi e biancocelesti si orientano verso l'estrema destra. La Questura ha attivato un piano di sicurezza fino a venerdì 31, con presidi in tutto il centro di Roma e controlli in stazioni, aeroporti e caselli autostradali. Sei zone principali saranno pattugliate e saranno vietati la vendita e il consumo di alcolici per evitare che vengano lanciati bottiglie o lattine. Le forze dell'ordine presteranno attenzione anche a ordigni artigianali e armi improprie, mentre i monumenti e le piazze principali, come le fontane di Spagna e piazza del Popolo, saranno transennate. Monitorati anche alberghi e pub. Proprio davanti a un locale a Monti, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso si sono registrati gli scontri fra ultras laziali e della Real Sociedad, che hanno provocato il ferimento di nove tifosi baschi.