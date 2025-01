Avanti su Nicola Zalewski, ma senza fretta visto che Simone Inzaghi per il derby contro il Milan avrà a disposizione tutti gli esterni. Il 23enne polacco rimane comunque il prescelto per andare a sostituire il partente Buchanan. [...] L'Inter ha già l'accordo con il calciatore, ora manca quello con la Roma. Il ds Ausilio sta lavorando per averlo in prestito con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni, ma prima è necessario che i giallorossi rinnovino il calciatore. [...]

(Tuttosport)