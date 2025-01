Pellegrini verso la conferma tra i titolari

Per la gara di domani (ore 18, diretta tv su Dazn e Sky, arbitro Abisso) Ranieri avrà a disposizione tutta la rosa a eccezione di Cristante che però "non avverte più dolore, la caviglia non si gonfia più e presto dovrebbe tornare a correre". Sempre in gruppo Pellegrini e Celik, con il capitano che dovrebbe giocare la seconda consecutiva da titolare dopo il gol nel derby. Ranieri potrebbe mandare in campo gli stessi 11 che hanno cominciato contro la Lazio in uno stadio in cui la Roma non fa risultato dall'1-5 del 13 dicembre 2020 con Paulo Fonseca in panchina [...].

(Corsera)