"Pellegrini parte se lo vuole lui, Soulé resta qui"

Contro il Genoa, a Marassi, finì l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. [...] Contro il Genoa, al ritorno, domani alle 20.45, Claudio Ranieri pretende dalla squadra una risposta dopo il deludente pareggio di Bologna. [...] La Roma, in campionato, ha due facce. In casa ha vinto 6 partite e ne ha perse 4, ha segnato 20 gol e ne ha subiti 10. In trasferta non ha mai vinto, ha pareggiato 4 volte e ha perso 6 volte, ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16. [...] Per il tecnico di San Saba non è un problema psicologico: "Credo, semmai, lo sia di attenzione. Faccio vedere ai ragazzi dove sbagliamo, ma poi in campo ci vanno loro. A Bologna ci siamo perduti nel momento in cui stavamo spingendo di più e con troppi uomini". [...]

Tra poco ritorneranno le Coppe, ma Ranieri non vuole scegliere: "L'obiettivo resta giocare partita dopo partita. Non voglio prendere in giro i tifosi, promettendo più di quello che possiamo fare, però lotteremo su tutti i fronti". [...] Il discorso scivola poi sul mercato, con le diverse situazioni: "Pellegrini ceduto? Tutto è possibile nel calcio, però non credo. Se dovesse arrivare una squadra e lui fosse contento di andare...Ma questo è un discorso che vale per tutti. A sensazione, dico che resterà qua. Soulé? Credo molto in lui, è un giocatore del futuro". [...]

(corsera)