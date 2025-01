Pellegrini out: stiramento al collaterale

Amsterdam ed Alkmaar distano appena quaranta chilometri. E se dalla capitale olandese arriverà il primo rinforzo per Ranieri, nella cittadina famosa per il formaggio la Roma si gioca giovedì contro l’AZ Alkmaar un bel pezzo di qualificazione in Europa League. Il tecnico Claudio Ranieri insegue la prima vittoria in trasferta, ma in Olanda dovrà probabilmente fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano contro il Genoa ha rimediato un lieve stiramento al collaterale destro e sarà ricontrollato nei prossimi giorni. (...) Contro l’AZ Alkmaar Ranieri sa di non poter sbagliare per proseguire il cammino nelle coppe che può rappresentare una grossa ancora di salvezza in una stagione nata male. Per questo il turn over sarà minimo con Niccolò Pisilli e Matias Soulé che scalpitano. (...)

(gasport)