Pellegrini non si muove più: il futuro si deciderà a giugno

Raccontano e confermano che Lorenzo Pellegrini alla vigilia del derby sia andato da Ranieri a dirgli: "Mister io fischi non li sento, non si preoccupi, non mi farò condizionare". Seppur orientato a far giocare Pisilli, il tecnico non aspettava altro. Ed è stato proprio il derby a "sbloccare" nuovamente il capitano, tornando ad essere il giocatore che la tifoseria ha già apprezzato e, aprendo nuovi scenari ad una permanenza nella Capitale. [...] Un destino si può decidere anche in 10 minuti: il tempo che poi gli è effettivamente bastato per fare nuovamente male alla Lazio. [...] Il centrocampista ha quindi iniziato alla grande il 2025, toccando con il suo gol le corde dei romanisti, che gli hanno anche tributato una standing ovation al momento della sostituzione. [...]

La prospettiva ora è cambiata e, non sono più in calendario gli appuntamenti con il Napoli di Antonio Conte. Il club azzurro aveva pensato a Pellegrini per poterlo affiancare a McTominay, operazione che avrebbe potuto portare Giacomo Raspadori a Roma già da gennaio. Invece, tutto l'amore ricevuto domenica, hanno convinto tutti rinviando ogni discorso a giugno. [...] Uscito fuori dal tunnel, ora Pellegrini è pronto a riprendersi tutto. Ieri, intanto, è partito direzione Trentino per godersi due giorni di riposo insieme a Gianluca Mancini. [...]

(gasport)