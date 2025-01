Pellegrini, Napoli in pressing

[...] Lorenzo Pellegrini soffre in questo momento il peso delle difficoltà della Roma e la tensione con la tifoseria (una parte) e il suo rendimento non è all'altezza delle sue qualità, condizionato dall'aspetto psicologico che non riesce proprio a cambiare. La situazione inevitabilmente ha attirato l'attenzione degli altri club, soprattutto del Napoli. [...]

Il ds azzurro Manna (che monitora sempre Fazzini) è in pressing sul giocatore per fargli accettare la destinazione. Il Napoli non vuole il prestito secco ma ha la volontà di puntare su di lui nel presente e nel futuro: a fine stagione gli azzurri sarebbe pronti a riscattarlo per continuare con lui anche nei prossimi anni. Lorenzo sta aspettando di capire le mosse della Roma - non ama certo restare in panchina - e intanto sta chiedendo informazioni sulla squadra al suo grande amico Spinazzola. Il Napoli spinge, la situazione potrebbe sbloccarsi in un modo o nell'altro già la prossima settimana.

Intanto la Roma continua a monitorare la situazione Frattesi (la richiesta dell'Inter è alta,

45-50 milioni) e studia la pista che porta a Mika Marmol, difensore del Las Palmas. [...]

