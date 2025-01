Pellegrini, il gol nel derby non basta: il capitano è sul mercato. Ceduto Le Fée

Il gol al derby è stata una liberazione. Lorenzo Pellegrini si è tolto un macigno dalle spalle. [...] Il capitano ha fatto pace con Roma e la Roma. Ha riscritto il suo presente e il futuro prossimo. Che adesso si chiama Bologna e una probabile nuova occasione da titolare. Ma la storia di Pellegrini è ancora tutto da decidere. [...] Certo, la prestazione al derby ha segnato un punto di svolta, ma non sembra aver cambiato le strategie a medio lungo termine del club giallorosso. Un'evidenza ben chiara all'agente del calciatore che non ha mai smesso di cercare una nuova sistemazione per il suo assistito. [...]

Per la sessione invernale però resta in piedi l'ipotesi Inter, come contropartita per Frattesi. Una soluzione last minute da percorrere nel caso Marotta non riesca a venderlo ai 40 milioni richiesti. [...] In questa grande partita a scacchi c'è la volontà di Pellegrini che dopo aver riconquistato la sua gente vuole rimanere a Roma. Da capitano. [...] Chi invece ha già fatto le valigie è Enzo Le Fée, partito nella serata di ieri con un volo privato direzione Inghilterra. Il centrocampista francese è un nuovo giocatore del Sunderland. [...]

(la Repubblica)