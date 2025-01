Pellegrini conta sulla conferma degli 11 del derby

C'è un influenzato a settimana nella Roma. Questa volta è toccato a Samuel Dahl. Il terzino svedese ha dovuto sospendere gli allenamenti per febbre e difficilmente ci sarà a Bologna. [...] Celik, invece, ha smaltito la sua influenza ed è tornato a disposizione. [...] D'altra parte Ranieri non vuole toccare niente della squadra che ha iniziato il derby. Confermato, dunque, il 3-5-2 con il terzetto Mancini-Hummels-Ndicka, Saelemaekers e Angelino a fare da quinti e in mezzo al campo Paredes-Koné-Pellegrini. Davanti spazio alla coppia Dybala-Dovbyk. La Roma punta a tornare alla vittoria in trasferta che tra Serie A e coppe europee manca ormai da 9 mesi. Al Dall'Ara, però, i giallorossi non vincono da quattro anni. [...]

(corsport)