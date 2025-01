Pellegrini, basta una partita e tutto cambia

Il calcio vissuto sulle montagne russe. Basta una partita, un gol, un derby vinto e i giudizi di tifosi, ambiente e critica cambiano "da cosi a così". Tutto si dimentica, tutto si perdona, tutto ricomincia. Mutano i giudizi, le prospettive, il futuro: chi aveva le valigie pronte deve restare o è addirittura pronto a firmare il rinnovo, chi veniva fischiato ora è acclamato, chi era accusato di scarso impegno e rendimento scadente torna ad essere un fuoriclasse imprescindibile. (...) A Roma per tante settimane Lorenzo Pellegrini è stato fischiato per le tante prestazioni deludenti, considerato un traditore di allenatori (una grande sciocchezza...), invitato ad andarsene e non degno di vestire la fascia di capitano che fu di Totti e De Rossi. Lo stesso Ranieri lo ha tenuto spesso in panchina perché non lo vedeva sereno e in grado di reggere l'impatto emotivo. Da lì le voci di mercato, l'interessamento di alcune squadre o la possibilità per la Roma di inserirlo come contropartita liberandosi del lauto ingaggi (circa sei milioni). Storia d'amore al capolinea. Poi Ranieri a sorpresa lo rilancia nel derby: Lorenzo, romano e romanista segna un 1-0 da favola e a fine partita lo ritroviamo osannato sotto la Sud. Il giorno dopo si scrive già che è fuori dal mercato e pronto a rinnovare. Capitolo Dybala: fragile, con un ingaggio monstre, spesso in infermeria, accusato di malanni quasi immaginari, ecc ecc. Il suo rinnovo automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze è stato per mesi la spada di Damocle sulla testa del club e di almeno due tecnici (De Rossi e Juric). Tre partite di fila buone, uno stato di forma tornato accettabile e Paulo è tornato imprescindibile per il futuro. Stesso discorso per Leo Paredes, uscito dai radar per mesi e accusato di pensare già a un futuro al Boca: in poche partite si è ripreso tutto. (...)

(gasport)