Pellegrini a rischio per AZ e Udinese

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pellegrini in dubbio per le trasferte in Olanda e a Udine. Il capitano giallorosso, costretto al cambio durante l'intervallo col Genoa, ha accusato un lieve stiramento del collaterale del ginocchio destro. Un infortunio che potrebbe costringerlo a saltare i prossimi impegni con AZ Alkanaar e Udinese, anche se i giorni a disposizione per recuperare sono numerosi. Oltre a Pellegrini, nella seduta di ieri a Trigoria (la prima dopo il successo di venerdì; oggi, invece, la squadra riposerà) non ha partecipato nemmeno Cristante. Per l'ex Atalanta Ranieri in conferenza ha auspicato un suo ritorno in gruppo in settimana, soprattutto in un reparto dove l'assenza di alternative comincia a pesare.