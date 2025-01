Pelle-gol riscrive il mercato

Spesso si dice che i gol vanno pesati e quello che domenica ha realizzato Lorenzo Pellegrini pesa come un macigno. Questa rete può rappresentare una sliding door importante per il suo futuro. [...] Ora la sua intenzione è quella di riprendersi la squadra in mano e anche il futuro, per ora, è a tinte giallorosse. Tutti i discorsi sono dunque rimandati a quest'estate. Il contratto è in scadenza nel 2026 e non c'è ancora stato nessun contatto per il rinnovo. [...]

La sua permanenza sicura, non scombina i piani di Ghisolfi, già al lavoro per rinforzare la rosa, soprattutto a destra. Saelemaekers sta stupendo e la Roma ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo dal Milan, sebbene i rossoneri vogliano attendere per parlarne. Difficile che nella trattativa venga inserito Abraham. [...] Per il vice Dovbyk l'obiettivo resta Beto, mentre Frattesi resterà l'ennesimo sogno irrealizzabile. [...] Intanto si è raffreddata la pista che porta Enzo Le Fée al Betis nonostante il calciatore avesse già accettato la destinazione. [...] In partenza anche Eldor Shomurodov che piace a Cagliari, Venezia ed Empoli. Oltre a Pellegrini, il derby ha fatto cambiare visione anche su Tommaso Baldanzi che vuole continuare a giocarsi le sue carte a Roma. [...] Chi può salutare è Mario Hermoso che è stato richiesto dal Fenerbahce di Mourinho. Pressing di alcuni club spagnoli per Soulé ma per la Roma non è sul mercato. Il Marsiglia di De Zerbi sta invece insistendo per Zalewski. Infine, manca sempre meno per il rinnovo automatico di Paulo Dybala con Ghisolfi e il suo procuratore in contatto: sul piatto la possibilità di spalmare il contratto di 8 milioni di euro più 1 di bonus. [...]

(Il Messagero)