Paulo a giorni incontra la Roma per allungare il contratto

E se non è una Joya, che cos’è? Un Paulo Dybala così non si vedeva da due anni nella Capitale: rigenerato, continuo, efficace, decisivo. E con l’intima voglia di essere più leader che mai di una Roma con la quale si prepara ad entrare nel futuro. Il rinnovo automatico fino al 2026 scatterà tra appena tre partite giocate per più di 45’ (che potrebbero aumentare leggermente in caso di avanzamento nelle due coppe), ma con le nuove linee guida dettate da Claudio Ranieri l’argentino potrebbe allungare ulteriormente il suo contratto con il club giallorosso per diventarne una bandiera. (...) E così, come ha anticipato lo stesso ds Florent Ghisolfi, i contatti tra l’entourage del giocatore e la società proseguono nel migliore dei modi in ragione del nuovo inizio avviato da Sir Claudio. Già in settimana l’agente della Joya, Carlos Novel, dovrebbe incontrare lo stesso dirigente giallorosso per dare seguito alla volontà delle parti di continuare insieme. (...)

(gasport)