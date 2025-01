Passi avanti per Saelemaekers. Piace Buchanan

Primi contatti, prime telefonate, primi passi avanti. Roma e Milan parlano e trattano le cessioni a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers in giallorosso e Tammy Abraham in rossonero [...] L'affare si può fare, le parti sono ottimiste e molto presto si ritroveranno per trovare un'intesa definitiva e chiudere la questione. Ieri Ghisolfi era a Milano, ha avuto un contatto con la parte milanista per sottolineare la volontà - della Roma e dello stesso calciatore - di acquistare il cartellino del belga. [...] E allora dopo la dichiarazione di intenti, adesso è tempo di lavorare. Quindi la Roma si concentrerà sulle richieste contrattuali di Alexis e sul far quadrare le cifre dello scambio di cartellini ed eventuali conguagli. [...] Sempre da Milano - ma sponda nerazzurra - potrebbe arrivare il vice di Alexis, almeno per questa ultima parte di stagione. A Ghisolfi pisce infatti Tajon Buchanan, l'esterno di 25 anni che sta trovando poco spazio nell'Inter complice anche l'infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte di questa prima metà di stagione. [...] La Roma ha chiesto informazioni, l'Inter ha fatto sapere che non lo darà via in prestito secco. Servirà una buona offerta per farlo partire da Milano.

(Corsport)