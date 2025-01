Paredes in bilico, suggestione Casemiro

È incerto il futuro di Paredes. In questi giorni era atteso il rilancio del Boca Juniors per il giocatore che nel frattempo ha detto no al Santos. Offerte contrattuali concrete non sono ancora arrivate e il mercato argentino chiude il 31 gennaio. Difficile un suo addio, ma mai dire mai. Leandro ha voglia di tornare a Buenos Aires. Per questo i giallorossi sono tornati a monitorare anche eventuali occasioni di mercato per il centrocampo. (...) Già indebolito con la cessione di Le Fée. La suggestione Casemiro fa sognare i tifosi, ma l’ingaggio frena gli entusiasmi. Al Manchester United guadagna 11,5 milioni a stagione, ne resterebbero circa 5,8: servirebbe anche un contributo dei ‘Red Devils’ per pagare una parte di stipendio. Il giocatore è stato offerto a diversi club dal suo entourage e apre ad un trasferimento nella Capitale. (...)

(Il Messaggero)