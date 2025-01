Ordine pubblico, non si può sgarrare

Arriva il derby, si mette in moto anche l'ordine pubblico. [...] Oggi pomeriggio si terrà un tavolo tecnico, in cui sarà definita la modalità di afflusso all'Olimpico. Sarà presieduto dal questore Roberto Masucci, alla prima stracittadina in questo nuovo ruolo, anche se ne ha già vissute per 15 anni con posizioni diverse in Questura e da vicepresidente operativo e portavoce dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive al Dipartimento della Pubblica sicurezza. [...]

Gli ultras dal suo punto di vista non sono un problema, al contrario sono considerati una risorsa dello spettacolo calcio, nel momento in cui si limitano a scenografie e al sostegno della propria squadra. Quando si esce da questi binari, però, la linea diventa severa. [...]

L'obiettivo sarà quindi quello di avviare immediatamente «un percorso di collaborazione e dialogo inclusivo di società sportive e tifosi, che si affianchino a una strategia di rigore che proseguirà con assoluta determinazione, anche nell'individuazione degli eventuali responsabili di episodi di intemperanza registrati nei mesi addietro, in alcune occasioni sfociati in azioni di violenza». Un percorso di responsabilizzazione collettiva per fare in modo che il calcio non sia vittima di chi lo sfrutta per delinquere. [...]

