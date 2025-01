Ora Ghisolfi ha bisogno di vendere

Due sono entrati, adesso un altro paio devono uscire per far arrivare nuovi rinforzi. Florent Ghisolfi è al lavoro sulle cessioni per inserire innesti nella rosa di Ranieri. [...] E allora il primo a uscire probabilmente sarà Eldor Shomurodov cercato dall'Empoli ma anche dal Venezia. [...] Sempre in attacco sono diversi i nomi cercati dai club italiani ed esteri. Baldanzi è uno di questi ma la Roma lo ha blindato dichiarandolo incedibile in questa finestra di mercato, un altro è Matias Soulé: Ranieri vorrebbe tenere anche lui, Ghisolfi ragionerà sulla situazione visto che sono arrivate molte offerte. una anche dal Milan che vorrebbe inserirlo nello scambio con Saelemaekers visto che si prenderà del tempo in più per valutare Abraham. [...]

Hermoso resta sempre in uscita, ma sfuma l'ipotesi Turchia visto che il Fenerbahce ha virato su Skriniar abbandonando l'idea di prendere lo spagnolo. [...] Dahl invece sembra essere sul piede di partenza ma soltanto in prestito. [...] Cristante è un'idea della Fiorentina che sta ragionando sulle cifre dell'affare. [...] Resta in ballo anche la cessione di Zalewski: il Marsiglia è interessato, la Roma lo cederebbe per incassare qualche milione di plusvalenza. [...] Un punto interrogativo infine sul futuro di Paredes. Il Boca Juniors è interessato. [...] Difficilmente però Ranieri si priverà di lui.

(corsport)