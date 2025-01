Ora Frattesi è un'ipotesi molto seria

Davide Frattesi non è più un sogno, ma un tentativo concreto. [...] L'Inter ha aperto ed è disponibile a discutere della cessione, che ha chiesto lo stesso giocatore poiché scontento dei minuti giocati. La valutazione di partenza di 45 milioni, è già scesa sotto ai 40, ma sono ancora tantissimi soldi per la Roma. [...] La cosa importante sarà inquadrare l'operazione in un piano che non complichi il risanamento finanziario, obbligatorio per i giallorossi causa fair play finanziario. Per questo Florent Ghisolfi, aiutato dall'agente Beppe Riso, prepara un'offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. [...] Ma questo non basta, serve anche la cessione di uno tra Cristante e Pellegrini che potrebbe interessare all'Inter. [...] Da Trigoria l'ottimismo non manca: in primis i nerazzurri preferirebbero cedere il calciatore alla Roma piuttosto che alla pretendente Napoli, poi la volontà del giocatore è quella di fare ritorno nella Capitale. [...] Oggi Frattesi accetterebbe la Roma sia per una questione romantica, ma anche per non perdere la Nazionale. Non può più permettersi un ruolo marginale nell'Inter. [...]

(corsport)