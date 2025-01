Oltre il settore, esodo romanista

Dall'assurdità del divieto, all'incontenibile amore per la propria squadra pronto a manifestarsi domani, a Udine. La Roma al Bluenergy non sarà sola, come avrebbe voluto Casms e Prefetto, ma con la propria gente al suo fianco, pronta a viaggiare in massa verso il Friuli dalle prime ore dell'alba. Col desiderio sì di assistere a una vittoria esterna, che manca dall'aprile scorso (l'ultima proprio contro l'Udinese), ma senza il risultato come necessità. L'amore non solo incontenibile, ma anche incondizionato. Che se poi fosse condizionato, che amore sarebbe? [...] Oltre 1.300 tifosi della Roma riempiranno lo spicchio che divide la Curva Sud e la tribuna del Bluenergy Stadium, ma il giallo e il rosso nel freddo pomeriggio di domani non saranno confinati soltanto in quel distinto dati gli ottimi rapporti tra le due tifoserie. [...]

(Il Romanista)