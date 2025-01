Olimpico pieno. Sir Claudio cita Dante, mito della Sud

L'Olimpico è pronto a fare da cornice al derby che torna in notturna dopo 6 anni. Sarà completamente sold out e non poteva essere altrimenti per una partita che ha sempre un sapore speciale. La Curva Sud è pronta ad esporre la coreografia, contenuto top secret. Ieri Ranieri ha caricato l'ambiente ricordano uno dei volti storici della Sud: «Da ragazzi tutti aspettavamo Dante, il capo-tifoso che alzava i cori. C'erano gli sfollò e non tutto quello che è successo nel corso degli anni». Dante Ghirighini, nato al Trionfale nel 1936, è stato il padre del 'Daje Roma Daje'. Una figura che ha scritto la storia del tifo giallorosso. Il 20 novembre 1960 la Roma batte 3-1 il Padova gra-ie alla tripletta di Manfredini, lui si prende la scena: a fine partita lascia la Sud e fa un giro di campo col suo bandierone. Appalusi di tutto l'Olimpico e il presidente dell'epoca, Anacleto Gianni, gli offre la tessera della Tevere per assistere alla partita successiva, contro la Juve. (...)

(Il Mesaggero)