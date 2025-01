Oggi la ripresa, Pellegrini ok: niente esami

Tutti di nuovo in campo dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri ai suoi per recuperare le energie dopo la vittoria nel derby. La buona notizia per il tecnico arriva da Lorenzo Pellegrini che negli ultimi giorni non ha dovuto sostenere esami strumentali dopo la sua sostituzione contro la Lazio: soltanto stanchezza e affaticamento per lo sforzo – fisico e mentale – della partita, il centrocampista oggi svolgerà un lavoro di scarico per poi tornare probabilmente già domani a disposizione di Ranieri. (...) Tornerà invece Celik che ha smaltito l’influenza che lo ha costretto al forfait domenica scorsa. (...)

(corsport)