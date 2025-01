Oggi il Lecce in Coppa Italia. Niente turnover

La baby Roma si è fermata a sette vittorie di fila. Il giorno del derby, infatti, è stata sorpresa dall'Hellas Verona, che ha sbancato il Tre Fontane di misura facendo scivolare Graziani e compagni al secondo posto in classifica. L'occasione per riscattarsi però arriva immediatamente: oggi, infatti, è in agenda la sfida casalinga contro il Lecce dell'ex Scarto, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. (...) Difficilmente Falsini opterà per il turn over. La ferita è troppo fresca e va rimarginata. (...) In porta si contendono il posto Marin e De Marzi, entrambi in panchina all'Olimpico per la stracittadina. DI Nunzio e Coletta potrebbero riprendersi un pasto nell'undici titolare. In attacco, invece, si scalda Misitano, autore di 8 gol nelle ultime 8 partite.

(corsport)